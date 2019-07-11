Altınordu'da ağaçlandırma çalışması

Park ve yeşil alanlarda ot biçmeden fidan dikmeye, mıntıka temizliğinden oyun grupları yenilemeye birçok alanda faaliyetler yürüten Altınordu Belediyesi ekipleri, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatıyla şehrin cadde ve sokaklarında ağaçlandırma çalışması başlattı.

Altınordu Belediyesi bu kapsamda daha önce modern kaldırımların yapıldığı Yeni Mahalle Okullar Caddesi'nde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Altınordu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile ilçenin coğrafi yapısına uygun olan dişbudak yapraklı akça ağacı dikildi. Şehrin nefes almasına imkan sunacak olan ağaçlar, görsel açıdan da ilçeye değer katacak.

Altınordu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları, diğer mahallelerde de aralıksız devam edecek.