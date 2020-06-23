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Altınordu'da aile sağlığı merkezleri sterilize ediliyor

Ordu’da Altınordu Belediyesi ekipleri yeni normal dönem ile birlikte vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği aile sağlığı merkezlerini yeniden dezenfekte ederek steril hale getiriyor.

Ordu'da Altınordu Belediyesi ekipleri yeni normal dönem ile birlikte vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği aile sağlığı merkezlerini yeniden dezenfekte ederek steril hale getiriyor.


Toplum sağlığının korunması için hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınordu Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor. Altınordu Belediyesi pandemi döneminde faaliyetlerini aralıksız sürdüren aile sağlığı merkezlerinde yeniden dezenfekte çalışması başlattı.


Yeni normal dönem ile birlikte vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği aile sağlığı merkezlerini tek tek gezen Altınordu Belediyesi ekipleri, merkez içerisindeki temas noktaları başta olmak üzere her alanı özenle dezenfekte edip steril hale getiriyor.

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