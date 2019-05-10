Altınordu'da ‘akran zorbalığına dur de' yürüyüşü

Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 5 yıl sürecek ‘Dur de' projesi Farkındalık Yürüyüşü yapıldı.

Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplumun her kesimine uzanan sosyal projeler kapsamında yaklaşık bir yıldır uygulanan ve beş yıl sürecek olan ‘Dur De' projesinin bu yılki sloganı ‘Akran zorbalığına dur de' olarak belirlendi. Konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Ordu Büyükşehir Başkan Vekili Adem Atik, Ordu Alay Komutanı albay Tolunay Başer, Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Meydan, Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, protokol üyeleri, yüzlerce öğrenici, onlarca veli, STK üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, 2019 yılında ‘Akran zorbalığına Dur De' sloganı ile başlatılan projenin akran zorbalığı gösteren çocukların bu edimlerini azaltmak, zorbalığa maruz kalan bireylerin duygularını daha iyi ifade etme hissi kazanmalarını sağlamak amacıyla uygulandığını belirtti.

Acu, projenin pilot bölge olarak Merkez Ortaokulu ve Şehit Ali Şahin Odabaşı İlkokulunda uygulandığını belirterek, bu kapsamında yüzlerce öğrenciye eğitim ve seminerler verildiğini, ilk etapta bin öğrenciye ulaşıldığını ve bu öğrencilerden yüzlerce ‘dur de' elçisi oluşturularak projenin ilçe geneline yaygınlaştırıldığını kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Acu, “Amacımız; bireylerin zorbalığı tanımlaması, türlerini öğrenmesi, buna maruz kaldığı takdirde başa çıkma becerileri kazanmasıdır. Bununla beraber zorbalığa maruz kalanı yalnız bırakmamak, toplumun yüzde 85' ini oluşturan seyirci konumundaki kişilerin buna toplumsal tepki göstermesini sağlamaktır. Okullarımızda sınıflar bazında belirlenen Dur De Elçileri ile küçük yaşlarda akran arabuluculuğunu etkin bir şekilde kullanarak çeşitli farkındalık etkinlikleri ile öğrenci, veli ve öğretmen duyarlılığının artırılması sağlanmıştır” dedi.