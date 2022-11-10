Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından şehir merkezinde altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Altınordu Belediyesi, şehrin ticaret ve sosyal yaşamının merkezlerinden biri konumunda olan Şarkiye Mahallesi Osman Paşa Caddesi ve çevresinde başlattığı çalışmalarla, ekonomik ömrünü tamamlamış yetersiz altyapıyı yeniliyor. Ekipler, altyapı çalışmalarını bitirdikleri noktalarda mineral yüzeyli dekoratif doğal begonit taşlarla üstyapı çalışmalarını tamamlıyor.

Şarkiye Mahallesi'nde devam eden çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “İlimizde, deyim yerindeyse ticari yaşamın sıfır noktası diyebileceğimiz köklü ve kadim mahallelerimizden olan Şarkiye Mahallesi hak ettiği dönüşümü yaşıyor. Çalışmalar sonunda Osmanpaşa Caddesi'nde son derece anlamlı güzel estetik kaygıları da olan şık bir sonuç ortaya çıkıyor. Osmanpaşa Caddesi ve devamındaki ada bütünlüğünde süren sokak alt ve üstyapı çalışmalarımızla, kaldırımıyla ve tabela standartlarıyla şehrimizin modern yüzü olacak” dedi.