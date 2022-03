Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından şehir genelinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerin çeşitli noktalarında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Altınordu'nun en büyük mahallerinden olan Şahincili Mahallesi'nde binlerce vatandaşın yaşadığı toplu yaşam alanlarından oluşan siteler bölgesinde başlattığı çalışmaları tamamladı. Daha önce mahallenin 24 sokağında alt ve üst yapı çalışmalarını bitiren Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son etapta 7 sokağı daha asfalt ile buluşturarak, toplamda 31 sokağın çehresini değiştirdi. Çalışmalar kapsamında ekipler ayrıca, Şahincili Mahallesi'nin 2 farklı sokağında ise begonit taşı uygulaması yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

Şahincili Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “92 mahalleye eşit hizmet ilkesiyle şehrin bütün alt ve üst yapısını modernleştirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu noktada Altınordu Belediyesi olarak Şahincili Mahallesi'nde daha önce altyapısını tamamladığımız sokakları sıcak asfalt konforuna kavuşturduk. Gayemiz daha güzele, daha iyiye, konforu yüksek Altınordu'ya ulaşmak. “Şehrimizin her yerinde planlı programlı şekilde vatandaşlılarımızın memnuniyetini ön planda tutan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alt ve üst yapıda çözüm bekleyen sorunları ortadan kaldırıyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin her sokağında adım adım çalışıyor. Hemşerilerimizle birlikte hayatın her alanında yarınların güçlü Altınordu'su için birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.”

Mahalle sakinleri de memnuniyetlerini belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür ettiler.