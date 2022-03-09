Altınordu'da alt ve üstyapı yatırımları artıyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarındaki çalışmalarına devam ederken, altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerden üstyapı çalışmalarına başlanıyor. Şehir merkezinde devam eden asfalt programı kapsamında ise Şirinevler Mahallesi'nin 4 sokağı sıcak asfalt konforu ile buluşturuldu.

Şehir merkezinde devam eden asfalt çalışmalarını değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Ekiplerimiz, asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sürekli olarak kesintisiz süren bir mesai ile Şahincili Mahallesi'nde kısa sürede tamamlanan asfaltlamanın ardından Şirinevler Mahallemizin dört sokağının sıcak asfaltını tamamladık. Arkadaşlarımız program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyorlar. Altınordu'muzun 92 mahallesinde oluşan talep ve ihtiyaçları gidermeye ve hemşehrilerimizin bize duydukları güveni boşa çıkarmamaya devam edeceğiz” dedi.

Şirinevler Mahallesi Muhtarı Tarık Set ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.