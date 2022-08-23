Altınordu'da altyapı çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi ekipleri, il genelinde devam eden fındık hasadı dolayısıyla şehir merkezinde azalan trafik yoğunluğunu değerlendiriyor. Ekipler, kent merkezindeki çalışmalarına ağırlık verirken, Aziziye ve Saray Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı sokak yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Ekiplerin sürekli olarak kırsalda ve şehir merkezinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Altyapı konusunda sistemli, planlı bir çalışma yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hazırladığımız acil eylem planı doğrultusunda şehrimizi sağlıklı ve güçlü bir altyapıya kavuşturabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Altyapı hamleleriyle hem şehrimizin yıllara sâri kronik sorunlarını gidermeyi hem de iklim değişiklikleri nedeniyle sıklıkla görülen ve zaman zaman afet boyutuna ulaşan aşırı yağışların etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Her yönüyle yaşanabilir bir Altınordu parolasıyla merkezden kırsala uzanan hizmet atağında hızlı ve etkin bir şekilde çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz” diye konuştu.