Altınordu'da amatör spor kulüplerine 10 bin TL destek

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren faal amatör spor kulüplerinin her birine 10 bin TL daha nakdi destekte bulunuldu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, son 3 yılda spora ve amatör spor kulüplerine 3 milyon TL'yi aşkın ayni ve nakdi destekte bulunduklarını belirtti.

Altınordu Belediyesi tarafından pandemi dönemi başta olmak şimdiye kadar etap etap 55 milyon TL tutarlı tamamlayıcı sosyal destek paketini toplumun çeşitli kesimleri ile buluşturuldu. Altınordu Belediyesi'nin destek verdiği kesimler içerisinde spor camiası da önemli bir yer tuttu.

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda tamamlayıcı sosyal destek paketleri çerçevesinde daha önce spor camiasına ve amatör hakemlere verilen desteklere ek olarak yeni bir destek paketi daha açıklandı. Açıklanan son paket ile Altınordu Belediyesi bugüne kadar verdiği katkılara ilave olarak Altınordu'da faaliyet gösteren faal amatör spor kulüplerinin her birine 10 bin TL daha nakdi destekte bulundu.

Programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediye olarak son 3 yılda spora ve spor kulüplerine 3 milyon TL'yi aşkın destekte bulunduklarını belirtti. Başkan Tören, “Biz kardeşliğin, mücadele ruhunun ifadesi olan spora ve gençliğe çok önem veriyoruz. Biz, gençlerle birlikte geleceğin Ordu'sunu ve Altınordu'sunu inşa etmek istiyoruz. Spor kenti Altınordu mottosuyla fedakarlığın ve adanmışlığın timsali olan faal amatör spor kulüplerimize yönelik yeni bir destek paketimizi daha devreye aldık. Daha önce amatör spor kulüplerimize ve hakemlerimize verdiğimiz desteklere ek olarak şimdi de Altınordu'muzda faaliyet gösteren faal amatör spor kulüplerimizin her birine 10 bin TL'lik bir destekte daha bulunuyoruz” dedi.

Ordu'yu spor şehri yapmak için çalışmalar sürdüreceklerini kaydeden Başkan Tören, “Hem spor kompleksleri oluşturmak, hem de halihazırda spor faaliyetlerini sürdürenlere ayni ve nakdi yardımlar dahil olmak üzere her türlü desteği vermeyi bir vazife olarak görüyoruz. Orduyu spor şehri haline getireceğiz. Biz, ‘sporcu fabrikası Ordu' mottosuyla bölgesinde olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen şehir olmak istiyoruz. Toplamda 252 milyon TL'yi bulan bir yatırımla şehrimizin spor altyapısını güçlendirmiş, gençlerimize alternatif farklı branşlarda yaşam boyu spor ilkesine uygun spor altyapıları oluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Genç ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır, programda birer konuşma yaparak, desteklerden dolayı teşekkür ettiler.