Altınordu'da arıcılara malzeme desteği

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından arıcı ve bal üreticilerine malzeme desteğinde bulunuldu. Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçedeki üreticilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından, özellikle pandemi döneminde yaşanan ekonomik zorlukların en aza indirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde farklı etaplarda 55 milyon TL'lik tamamlayıcı sosyal destek paketleri, toplumun farklı kesimleri ile buluşturuldu. Belediye bu çalışmalara ek olarak arıcılar ve bal üreticileri için de çalışma başlattı. Bu anlamda arıcılar ve bal üreticileri için arıcı maskesi, arıcı çorabı, deri arıcı eldiveni, arıcı şalvar pantolonu, arıcı körüğü, 1 kilogramlık tel gibi malzeme ve ekipmanlardan oluşan destek paketi üreticilere teslim edildi.

Ordu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu'nun Türkiye'deki bir numaralı bal üreticisi olduğuna değindi. Başkan Tören konuşmasında, “Her alanda değer üreten bir şehir. Hem üretim anlamında, hem de kültürel anlamda değer üreten bir şehir olmak bizim Ordu'muzla ilgili en büyük tasavvurumuz. Ordumuz için Altınordu'muz için fındıktan sonra ikinci büyük tarımsal sektör olan arıcılık ve bal üreticiliği için bu günlerde mevsimsel dönüm noktasındayız. Nasıl balık için ‘vira bismillah' diyorsak, arıcılık için de haydi bismillah diyoruz. Bal üreticileri açısında yılın bereketle geçmesini temenni ediyorum” dedi.

“Kendi kendine yeten bir Altınordu hedefliyoruz”

Hedeflerinde, üreten ve kendi kendisine yeten bir Altınordu olduğuna dikkat çeken Başkan Tören, “Altınordu Belediyesi olarak daha önce gerçekleştirdiğimiz desteklere ek olarak burada arıcılarımıza dönük hazırladığımız destek paketini açıklıyoruz. Biz göreve başladığımız ilk günden itibaren üreten bir şehrin alt yapısı için uğraş veriyoruz ve diyoruz ki, ‘kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülkenin en önemli kapısıdır'. Bundan önce de şehrimizin bütün kesimlerine dönük olarak imece ruhuyla bazı destekler gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi daha önce küçük ölçekli balıkçılarımıza, şoför esnafına, kahvecilere, amatör sporcularımıza, çiftçilerimize destek olmuştuk. Şimdi, bu desteklere bir yenisini ekliyoruz. Ordu ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan arıcılık için, bal üreticilerimize en çok ihtiyaç duydukları malzemelerden oluşan ekipman desteği veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Programa katılan Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan, arıcılığın ve bal üretiminin Ordu için önemine değindi. Verilen desteğin arıcılar ve bal üreticileri için önemine değinen Kaymakam Karahan, “Altınordu Belediyemiz bugün yine sosyal belediyeciliğin bir örneğini daha her alanda olduğu gibi bu üretim dalında da çok önemli, çok güzel ve aynı zamanda kıymetli olan ve artı değer getiren güzel bir uygulamaya imza attı. Üreticilerimize verdikleri katkılar için başkanımıza teşekkür ediyorum, üreticilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Programda Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Milletvekili Adayı İbrahim Ufuk Kaynak ve Ordu Arıcılar Birliği başkanı Akın Çiftçi de birer konuşma yaparak üreticilere desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.