Altınordu'da asfalt ve kaldırımlara başlandı

‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik' parolası ve ‘eşit hizmet' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi bu kapsamdaki hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların standardı yüksek yollarda ve kaldırımlarda ulaşım sağlamasını hedefleyen Altınordu Belediyesi bu çalışmalar için yoğun mesai harcıyor.

Bu çerçevede ilçe nüfusunun en yoğun olduğu Şahincili Mahallesi 2004. Sokak'ta şehir içi trafik yoğunluğunu azaltan ve Ordu Devlet Hastanesine alternatif güzergah oluşturan bir yol inşa eden Altınordu Belediyesi, inşa ettiği bu yolda sıcak asfalt çalışması öncesi alt yapı çalışmaları yürütüyor. Belediye ekiplerinin hummalı bir çalışma gerçekleştirdiği yol güzergahı, yapılan iş ve işlemlerle sıcak asfalta hazır hale getiriliyor.

Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra yayaları da düşünen Altınordu Belediyesi bu kapsamda kaldırımları konforlu hale getiriyor. Bucak Mahallesi 352. Sokak'ta çalışma yürüten ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan kaldırımların söküm işlemini yaparak modern kaldırımlar için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.