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Altınordu'da Ayışığı otoparkı ağaçlandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme seferberliğine devam ediyor.

Bu kapsamda Altınordu ilçesinde bulunan Ayışığı otoparkında ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmasına başladı.


Altınordu ilçesi Ayışığı otoparkında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile Altınordu ilçesinde bulunan Ayışığı Otoparkında ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımıza başladıklarını söyledi.


Şişman, “Toplam 8 dönümlük alan içerisindeki belirli hatları ağaçlandıracağız. Buranın çıplak görüntüsü bu sayede ortadan kaldırmış olacağız. Yapacağımız bu çalışma ile Altınordu ilçemizin en güzel yerlerinden birisi olan bu alanı yeşillendirerek yeni bir yaşam alanı haline getirmiş olacağız. Çalışmaları 15 gün içerisinde tamamlamayı amaçlıyoruz” dedi.

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