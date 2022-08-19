Altınordu'da beton yol çalışmaları devam ediyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahalleler için başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Kırsal mahallelerde çoğu yerlerde yıllardır araçların girmekte zorlandığı sokaklarda ulaşımı sorun olmaktan çıkaran beton yol çalışmalarında Topluca Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı. Altınordu Belediyesi ekipleri, mahallenin 2 noktasında ulaşım sorunu yaşanan alanda beton yol çalışmalarını tamamladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yol medeniyettir inancıyla şehirde ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak için canla başla çalışıyoruz. Hedeflerimizden sapmadan, ilkelerimizden taviz vermeden şehrimizin sorunlarına, ihtiyaç ve talepleri çözümler üretmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızın vatandaşlarımızda memnuniyete, rızaya ve hayır duaya vesile olduğunu görmek bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Şehrimize ve aziz hemşehrilerimize hizmet yolunda geceyi gündüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Beyazıt ise çalışmalardan dolayı teşekkür etti.