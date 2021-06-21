Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, 72 mahalleyi kapsayan toplamda 50 kilometre uzunluğundaki beton yol çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları ile hizmetlerini sürdüren Altınordu Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde de beton yol çalışmaları ile yılların yol problemlerini çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi'nin 72 mahalleyi kapsayan 50 kilometre beton yol seferberliği ile kırsal mahallelerin engebeli yokuşları beton yol ile hem güvenli hem de konforlu hale geliyor. 7 mahallede tamamlanan, birçok mahallede ise devam eden beton yol çalışmalarında son olarak Kuylu Mahallesi'ndeki çalışmalarda da sona gelindi. Mahallenin farklı sokaklarında beton yol çalışmaları tamamlanırken, yakalandığı hastalık nedeniyle sürekli tedaviye ihtiyaç duyan ancak araçların ve ambulansın kendisine ulaşamaması nedeniyle mahalle sakinleri tarafından battaniye ile taşınan Nail Durmuşoğlu'nun Merkez sokaktaki yolu da Başkan Tören'in talimatıyla ekipler tarafından beton kaplama ile ulaşılabilir ve güvenli hale getirildi.

Kuylu Mahallesinde beton yol çalışmasını tamamladıklarını belirten Başkan Tören, Başlatılan 50 kilometrelik beton yol çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Bu programın hemen ardından Allah bize nasip ederse yine mahallelerimizin, Mahalle sakinlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni iş programlarımız yeni planlamalarımız devam edecek. 50 kilometre beton yolu hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bundan sonra bir başka 50-100 kilometreyi de ekleyerek dönemimiz sonuna kadar kırsaldaki bütün mahallelerimizin sorunlarını önemli ölçüde çözmüş olacağız. Bu şehre, hemşehrilerimize hizmet etmeye, hizmetlerimizle toplumun tüm kesimlerine dokunmaya asla eksik etmeyeceğimiz, hürmetimizle de gönülleri kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden Kuylu Muhtarı Yener Bıyık ve mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler.