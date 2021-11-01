Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahallede başlatılan toplam 50 kilometre uzunluğundaki beton yol çalışmaları sürüyor.

Altınordu Belediyesi'nin kent genelinde sürdürdüğü alt yağı çalışmalarının yanında, özellikle kırsalda bulunan 72 mahallede beton yol çalışmaları da devam ediyor. Toplamda 50 kilometre uzunluktaki alanı kapsayan bir kısmı tamamlanan çalışmalar, son olarak Osmaniye Mahallesi'nde devam etti. Ekipler, mahallenin 4 farklı noktasında yıllardır sorunlu olan yolları, beton yol konforu ile buluşturdu.

Osmaniye Mahallesi Muhtarı Emin Çınar, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyeti dile getirerek, “Halkımız uzun yıllardır göremeyeceği bir hizmet alıyor. Her yağmurda bozulan yollarımıza çakıl serimi gerçekleştiriliyordu. Bu çileden kurtularak beton yola kavuştuk. Vatandaşlarımız çok sevinçliler, çok büyük yatırım yapılıyor. Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e teşekkür ediyoruz" dedi.