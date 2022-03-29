Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen ve 70 kırsal mahalleyi kapsayan 50 kilometre uzunluğundaki beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte altyapı ve yol çalışmalarını hızlandırdı. Bir taraftan yoğun kar yağışları sebebiyle deforme olan yollarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan uzun süren aşırı yağışlar ve karın erimesiyle birlikte çeşitli noktalarda oluşan toprak kaymaları ve göçükleri temizliyor. Ekipler bu anlamda çalışmalarına devam ederken, kırsal mahallelerde beton yol programını da sürdürüyor. Ekipler son olarak Terzili Mahallesi'nde başlatılan beton yol çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Kentin tüm alt ve üst yapı sorunlarını çözmek adına çalışmaların devam ettiğini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Altyapıdan ulaşıma, istihdamdan kültür ve sanata, tarımdan turizme, spordan sanata birçok alanda yatırım ve projeyi şehrimize kazandıracağız. Bunun için de bir saniyemizi bile boşa geçirmeden, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri ise memnuniyetlerini dile getirdiler.