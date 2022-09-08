Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerinde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahalleyi kapsayan beton yol çalışmaları devam ederken, son olarak Kısacık Mahallesi'nde de çalışmalar tamamlandı. Ekipler, mahallenin ulaşım sorunu olan bir sokağını beton yol hizmetiyle buluşturdu.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, güçlü ve konforlu ulaşım imkanlarının hem şehrin yaşanabilirlik standardını yükselteceğini, hem de cazibesini artıracağını ifade ederek, “Ulaşılabilirlik, erişilebilirlik bir kent için hayati önemi haizdir. Ulaşım ve altyapı sorunlarını geride bırakmış, konforlu üstyapısı ile herkesin yaşamaktan keyif alacağı bir şehir arzusu ile çalışıyoruz. Şehrimizin, mahallelerimizin altyapı ve ulaşım alanındaki eksiklerini tamamlamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Kırsal mahallelerimizin ulaşım ağında büyük bir rahatlama sağlayacak beton yol programımızın da artık sonuna geliyoruz. Tamamlanan çalışmanın Kısacık Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mahalle sakinleri ise yıllardır yaşadıkları yol sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.