Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından başlatılan ve toplamda 72 mahalleyi kapsayan beton yol çalışmaları devam ediyor. Ekipler, şehir merkezinde alt ve üstyapı çalışmalarına devam ederken, kırsal mahallelerde ise uzun yıllar yol probleminin yaşandığı alanlarda beton hizmeti ile buluşturuluyor. Ekipler son olarak Kayadibi Mahallesi'nin bir sokağında beton yol çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına gayretli bir çalışma yürüttüklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Şehrimizin hem altyapı hem de ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak adına gayret gösteriyoruz. Planlı programlı bir çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmaların ve hizmetlerin kalıcı olmasına özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin istek ve taleplerini dikkatlice dinliyor, ihtiyaçları yerinde tespit ediyor ve buna dair hamleler yapıyoruz. Tek gayemiz şehrimizin daha yaşanabilir bir şehir olması ve hemşehrilerimizin her alanda yaşam standartlarının yükseltilmesi. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz"” dedi.

Mahallesinde yapılan beton yol çalışmalarını değerlendiren Kayadibi Mahalle Muhtarı İnanç Öztürk ve vatandaşlar, uzun yıllardır bekledikleri yol probleminin çözüme kavuşturulduğunu söylediler.