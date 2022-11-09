Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor. Altyapısı tamamlanan mahallelerde ekipler, üstyapı çalışmalarını tamamlıyor. Ekipler son olarak Övündük Mahallesi'nin 2 sokağında beton yıl çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik için bir ulaşım stratejimiz ve eylem planımız var. Bu doğrultuda planlı programlı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan bütün şehir eşit hizmet ilkesiyle kırsal ve merkezi bütünleştiren ve bağlarını güçlendiren bir program uyguluyoruz. Beton yol çalışmalarımızla hem yılların sorunlarını çözüyor ve vatandaşlarımıza hak ettikleri konforu sunuyoruz. Tamamlanan çalışmamız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Övündük Mahallesi Muhtarı İsmail Bacınoğlu ve vatandaşlar, çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.