Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahalle için başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor. Ekipler, şehir merkezinde altyapısı tamamlanan noktalarda üstyapı çalışmalarını sürdürürken, kırsal mahallelerde ise yol sorununu beton yol çalışmaları ile ortadan kaldırıyor. Çalışmalar çerçevesinde Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Örencik Mahallesi'nin 2 farklı sokağında beton yol çalışmasını tamamlayarak hizmete sundu.

Çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Mahallelerimizin eksiklerini tamamlamaya devam ediyoruz. Bir yandan kent merkezinde birçok noktada altyapı ve üstyapı çalışmalarımız sürerken, öte yandan kırsal mahallerimizde de asfalt ve beton yol çalışmalarımız devam ediyor. Örencik Mahallemizi de hakkı olan bir hizmet ile buluşturmuş olmanın huzuru içerisindeyiz. Belediyecilik anlayışımızın özünü oluşturan halka hizmet, yatırım, değişim ve gönüllere dokunma daima önceliklerimiz olmaya devam edecektir. Bu önceliklerimizden sapmadan şehrimiz ve insanımız için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler.