Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahalleler için başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan ve 72 mahalleyi kapsayan beton çalışmaları devam ediyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yıllardır bekledikleri altyapı sorunlarını tamamladıktan sonra bölgede üstyapı çalışmaları başlatıyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler son olarak, 50 yıldır ulaşım problemi olan Gerce Mahallesi'nde 50 hanenin yaşadığı noktada beton yol çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.

Çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Şehrimizi yılların akut sorunlarından kurtarmak ve vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmet konforu ile buluşturmak üzere çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte daha büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz insanımızın yaşam standardını yükseltecek hizmetlerimizi şehrimizin her köşesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Tamamlanan beton yol çalışmamız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Mahalle sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.