-Altınordu'da beton yol seferberliği sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan beton yol seferberliği devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahallede başlatılan 45 kilometrelik beton yol seferberliği devam ediyor. Beton yol çalışmasında ekipler tarafından Zaferköy Mahallesi'nin farklı noktalarında yolun altyapısı reglaj ve temel malzemesi serilip sıkıştırılması sonrası beton hendek kaplama ve beton yol çalışması tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Çalışmalar kapsamında, Karadağ sokakta görme engelli Tarık Gündoğdu'nun isteğini de geri çevirmeyen Başkan Aşkın Tören, ekiplere verdiği talimatla Gündoğdu'nun yol sorununa da son verdi. Ekipler, 60 yıllık yol sorunları olan ve yıllardır evlerine araçları ile gitme hayali kuran Ocak ailesinin de yol sorununu ortadan kaldırdı.

Zaferköy Mahallesi'nde kapsamlı bir yol çalışması gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Tören, “Mahallenin ulaşım sorunlarını çözerken engelli ve hasta vatandaşlarımızın da taleplerini karşılayarak hem yolları yapıyoruz hem de gönülleri yapıyoruz. Hemşehrilerimizin yüzlerinin güldüğünü görmek en büyük mutluluk kaynağımız. Şehrimizin altyapı ve yol sorunlarını çözerken hemşehrilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak çalışmalarımızı da kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Yolları konforlu bir şekilde yapılan mahalle muhtarları ile vatandaşlar da çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.