Altınordu'da beton yol seferberliği sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kentte başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi'nin standardı yüksek, güvenli ve konforlu ulaşım amacıyla başlattığı ve 72 mahalleyi kapsayan 45 kilometre uzunluğundaki beton yol seferberliği devam ediyor. Çok sayıda mahalleyi beton yola kavuşturan belediye ekipleri yaptıkları çalışmalar ile son olarak Bayramlı Mahallesi'nin 3 sokağını beton yol ile buluşturarak, konforlu ulaşıma kavuşmalarını sağladı.

Belediyenin hizmet ve çalışmalarını değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehrin dört bir yanında sürdürdükleri hizmet ile şehrin her alanını şantiye sahasına çevirdiklerini söyledi. Bayramlı Mahallesi'nde yapılan çalışmalara da değinen Başkan Tören, “İlk etapta 72 mahallemiz için eşit bir şekilde 45 kilometre beton yol seferberliği başlattık. Aynı anda farklı mahallelerimizde birden ekiplerimiz çalışıyor, birçok mahallemizde çalışmamızı tamamladık. Bayramlı Mahallesi'nin üç sokağında başlattığımız beton yol çalışmamızı da hızlı bir şekilde tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmalarla hem vatandaşlarımıza hak ettikleri ulaşımda konforu yaşatıyor hem de mahallelerimizin sağladığımız ulaşım kolaylığı ile şehirle bağlarını güçlendiriyoruz” dedi.

Mahalle Muhtarı Recep Aksoy ve mahalle sakinleri de beton yol ile yıllardır yaşadıkları sıkıntılardan kurtulduklarını belirterek, memnuniyetlerini dile getirdiler.