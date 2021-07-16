Altınordu'da beton yol seferberliği sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kentte başlatılan toplamda 50 kilometrelik beton yol çalışmaları sürüyor.

Şehir merkezinde devam eden alt ve üstyapı çalışmaları ile yılların sorunlarını çözüme kavuşturan Altınordu Belediyesi, hayata geçirdiği yatırımlarla modern değişim ve dönüşümü gerçekleştiriyor. Kırsal mahallelerin yıllardır çileye dönüşen sorunlarını çözmek ve ulaşımda standardı yükseltmek amacıyla da 72 mahalle için başlattığı beton yol çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, bu sayede ulaşımı konforlu ve güvenli hale getiriyor. Son olarak, Uzunmusa Mahallesi Aşağı ve Tepeharman sokaklarda tamamlanan beton yol çalışması kapsamında, beton hendek kaplama da bitirilerek, sorun yaşanan bölgelerde ulaşım güvenli ve konforlu hale dönüştürüldü.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yürütülen çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, “Bizim belediyemiz, kontağı kapanmayan ışığı hiç sönmeyen bir belediyedir. Bizim, şehri ve hemşehrileri için var gücüyle çalışan, onların hiçbir sorununa kayıtsız kalmayan, şehri imar ederken gönülleri asla ihmal etmeyen bir belediyeyiz. Biz şehre hizmet insana hürmet anlayışı ile sorunlara çözüm odaklı yaklaşan iş ve hizmet üreten tüm ekip ve imkanlarıyla her alanda vatandaşlarının yanında olan bir belediyeyiz. Hizmet ve eser belediyeciliği anlayışı doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Tamamlanan çalışmalarımız bölge sakinlerine hayırlı olsun” dedi.

Uzunmusa Mahalle Muhtarı Beytullah İlhan ve vatandaşlar da uzun yıllardır bu hizmeti beklediklerini ve sonunda güzel bir çalışma ile hizmete kavuştuklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür ettiler.