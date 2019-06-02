Altınordu'da geleneksel Ramazan eğlencesi

‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediye' parolası ile çalışmalarını sürdüren ve sosyal projelere büyük önem veren Altınordu Belediyesi, Ramazan ayında gerçekleştirdiği etkinliklerle vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Geleneksel İftar Çadırında vatandaşları aynı sofrada buluşturan Altınordu Belediyesi bunların yanı sıra gerçekleştirdiği ve Köprübaşı Meydanında düzenlendiği Meddah ile İbiş, Hacivat ile Karagöz gösterileri gibi Ramazan etkinlikleriyle de vatandaşlara nostalji dolu bir Ramazan yaşattı.

Kültürel etkinliklerde kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan Altınordu Belediyesi bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde “Geleneksel Ramazan Eğlenceleri” etkinliği gerçekleştirdi. Sırrı Paşa Caddesi Tahıl Pazarında kurulan alanda düzenlenen etkinliklerde bir birinden güzel gösteriler yapıldı. Düzenlenen etkinliklere Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

“Geleneksel Ramazan Eğlenceleri” çerçevesinde usta isimler tarafından hacivat ile karagöz, meddah, ortaoyunu, illüzyon, jonglör ve balon gösterileri yapıldı. Gerçekleştirilen meddah, hacivat ile karagöz oyunları ve illüzyon gösteriler alanı dolduran Altınordululara hem nostalji hem de büyük heyecan yaşatırken sergilenen balon gösterileri ise çocukların büyük beğenisini topladı.

Hazırlanan etkinlikler Ramazan'a renk katarken vatandaşlarda düzenlenen etkinliklerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Vatandaşlar ayrıca geleneksel kültürün izlerini taşıyan ve unutulmaya yüz tutmuş sanatlara duyarlılığı dolayısıyla da Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkür ettiler.