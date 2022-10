Altınordu'da ‘Gençlik Vadisi'nin birinci etabı tamamlandı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Gençlik Vadisi'nin birinci etabında çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ‘Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' modelini destekleyen Gençlik Vadisi projesiyle Altınordu Belediyesi, Yeni Mahalle'de şehre yeni bir doğal sosyal kampüs ve yaşam alanı kazandırdı. Proje ile Alparslan Türkeş Caddesi ile Kahraman Sağra Caddesi arasında kalan Okullar Caddesi araç trafiğine kapatılarak yayalaştırıldı. Asfaltın sökülerek ağaç dikildiği, betonun yerini yeşile bıraktığı projede yaklaşık 9 bin metrekare alanda yeşil alanları, meydanları, havuzları, çeşmeleri, yoğun yeşil alana sahip oturma grupları, Engelli şarj istasyonu, saat kulesi, yürüyüş ve engelli rampası bulunan yaya yolu ve dikey bahçesinin yanı sıra bisiklet yollarıyla hayata geçirilen Gençlik Vadisi, ilçenin marka değerine değer katacak.

Gençlik Vadisi projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Aşkın Tören, çalışmaların tüm noktalarda devam ettiğini belirtti. Başkan Tören, “Geleceğimizin teminatı gençlerimize yönelik planladığımız çalışmayı hayata geçiriyoruz. Kütüphaneleri, kültür ve sanat etkinliklerinin yanında sportif aktivitelerin de yapılabileceği aynı zamanda istihdam odaklı altyapıları da bünyesinde bulunduran bunun yanı sıra kadınlarımıza hizmet verecek fitness salonu, kariyer merkezi, aile danışma merkezi, engelli tek durak hizmet noktası, down kafede, altın kalpler sosyal market, mesleki eğitim mükemmeliyet merkezi ve daha pek çok sosyal kurumla aradıkları her şeyi bir arada bulabilecekleri, her kesim için sosyal yaşamın merkezi olacak doğal bir kampüs ve tüm kuşakların şehirleriyle gurur duyacakları bir eser ortaya çıktı ham dolsun” ifadelerini kullandı.

Mutlu bir şehir inşa etmek istediklerini söyleyen Başkan Tören ayrıca, Gençlik Vadisi projesinin hayırlı olmasını temenni etti.