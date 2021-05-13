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Altınordu'da hasta ve refakatçılara ücretsiz ulaşım desteği

Ordu’nun Altınordu ilçesinde sokağa çıkma yasağı günlerinde hasta ve yakınları için Altınordu Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım desteği veriliyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sokağa çıkma yasağı günlerinde hasta ve yakınları için Altınordu Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım desteği veriliyor.


Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatıyla gerçekleştirilen uygulamada hastalar ve refakatçileri için üç adet servis aracı tahsis edildi. Hastaneye gitmek isteyen ya da taburcu olan hastalar ve yakınları şehirde bulunan tüm hastanelerin çağrı merkezlerinden talep ettikleri takdirde Altınordu belediyesi tarafından kendilerine 7/24 ücretsiz ulaşım desteği sağlanıyor.

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