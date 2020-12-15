Altınordu'da işçilere yüzde 50 zam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasındaki görüşmeler sonrası Belediye Başkanı Aşkın Tören, işçilere yüzde 50 oranında zam yaptı.

Altınordu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmeye göre KHK ile belediye şirketi çalışanı olan personelin maaşına yüzde 50'ye varan zam yapıldı. Yapılan düzenleme ile en düşük personel maaşı 3 bin 500 lira oldu. Toplu sözleşmeye dahil olan işçiler, aile yardımı, yol ve yemek yardımı, eğitim yardımı gibi temel hakların yanı sıra evlenme, doğum ve ölüm yardımı, bayram ikramiyesi gibi daha önce kullanamadıkları tüm haklara da sahip olacak. Toplu iş sözleşmesiyle ücretleri ve sosyal hakları iyileştirilen işçiler yeni kazanımlar da elde etti. Buna göre, daha önce verilmeyen doğum yardımı bin lira, yol yardımı da günlük 6,50 liradan, aylık 143 lira olacak şekilde belirlendi. Ayrıca, belediye personeli çalıştıkları işin sorumluluğuna göre her ay maaşlarıyla birlikte ödenmek üzere belirlenen tutarda ‘İş Riski' ödenmesi de alacak.

Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Aşkın Tören, göreve geldiklerinden bu zaman kadar çalışanların haklarını göz ardı etmediklerini kaydetti. Başkan Tören, “Emekçilerimizin alın terinin karşılığını hiç aksatmadan ve geciktirmeden düzenli olarak tam ve zamanında ödedik. Bütün imkanlarımızı ve şartları zorlayarak geldiğimiz noktayı yeterli bulmuyor ancak önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da aynı anlayışla devam ederek kardeşlerimizle beraber Altınordu'muza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Geçmişe dönük haklar da verilecek”

Altınordu Belediyesi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesi ile geçen yıl 2 bin 275 lira olan en düşük çalışan ücreti de 3 bin 500 liranın üzerine çıkmış oldu. Belediye her bir çalışan için ortalama yüzde 50'nin üzerinde iyileştirme yaparken, işçiler geriye dönük haklarını da alacak. Bu konuda açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Bugün imzaladığımız sözleşme 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle geçerli olacağından çalışanlarımızın geçmişe dönük birikmiş olan mali ve sosyal hakları da topluca kendilerine ödenecektir” şeklinde konuştu.

“Sosyal hakları sembolik olmaktan çıkarıp, gerçek bir niteliğe büründürüyoruz”

İşçilere anlaşma kapsamında elde ettikleri kazanımları da anlatan Başkan Tören: “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi sonucunda ikramiyede yüzde 140, yemek yardımında yüzde 167, yakacak yardımında yüzde 67, çocuk yardımında yüzde 64, eğitim yardımlarında, ilk, orta, lise düzeyinde yüzde 354, üniversite düzeyinde ise yüzde 614 artış yapılırken, evlilik yardımında da yüzde 2 bin 42 oranında iyileştirme yaptık. Yani 140 lira olan desteği 3 bin liraya çıkardık. Biz sosyal belediyecilik diyoruz. Bu sebeple çalışanlarımızın sosyal haklarını sembolik değil, onlara gerçekten katkı sunan bir niteliğe büründürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Kaynakları etkin ve verimli kullandık”

“Eğer dengelenmeyi sağlarsak kaynakların paylaşımlarının adil bir şekilde yapılabileceğini anlattık” diyen Başkan Tören, “Kaynakları etkin ve verimli kullandık. Tasarrufu şehrimize hizmetten ve emekçimizin emeğinden keserek değil, yersiz harcamalardan ve israftan kaçınarak yaptık. Biz, bir taraftan tasarruf yaparken bir taraftan da optimum hizmet götürmek için çalıştık. Çok şükür, gerek küresel ölçekteki sıkıntılar gerekse bölgemizde yaşanan doğal afetlere rağmen Rabbimizin de yardımıyla hizmetleri en güçlü şekilde yaptık” ifadelerine yer verdi.

Zamlar ve yeni haklardan memnun olan işçiler ise memnuniyetlerini dile getirdiler.