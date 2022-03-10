Altınordu'da konforlu ulaşım için çalışmalar sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde yürütülen yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından şehir merkezinde altyapısı tamamlanan sokaklarda asfalt uygulaması yapılırken, kırsal mahallelerde de beton yol çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçe merkezi ve kırsal yol ağlarında sürdürülen çalışmalarla vatandaşlara standartları yüksek ve konforlu bir ulaşım hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, Karşıyaka Mahallesi'nde bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile 20 sokakta 3 kilometre yolu sıcak asfalt ile buluşturan ekipler, son etapta ise 2 sokakta sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında Güzelyalı Mahallesi'nin bir sokağında da sıcak asfalt çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı.

Altyapı ve yola yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ‘yol medeniyettir' anlayışıyla planlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Tören, “Belirlediğimiz program dahilinde sıcak asfalt çalışmalarımıza, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve şehrimizin yaşanabilirliğini daha da yükseltmek için çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz" dedi.