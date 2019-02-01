Altınordu'da nikah ücretinde indirim

Ordu'nun Altınordu ilçesinde nikah, temel vizesi, iskan izin belgesi, ruhsat tanzimi ve ruhsat değişikliği gibi işlemlerin ücretlerinde indirim yapıldı.

Altınordu Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısı Altınordu Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Celal Tezcan'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, İhtisas Komisyonundan gelen raporlar ve müdürlüklerden gelen teklifler yapılan değerlendirmeler sonucunda oylanarak karara bağlandı.

Ocak ayı meclisinde görüşülerek Numarataj, Tarife ve Mali Komisyonuna gönderilen ve ücretlerde indirim yapılması teklifi oy birliği ile kabul edildi. Oy birliği ile kabul edilen indirimlere göre belediye nikah odasında yapılan nikahlar 150 TL'den 100 TL'ye, özel salonlarda yapılacak olan nikahlar 250 TL'den 200 TL'ye, temel vizesi inşaat metrekare birim fiyatı gecikmeli 20 TL'den 5 TL'ye, iskan izin belgesi 300 TL'den 200 TL'ye ve son olarak yeniden ruhsat tanzimi ve her türlü ruhsat değişikliği ücreti metrekaresi 2,5 TL'den 0,50 TL'ye indirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında bir takım çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bu kapsamda sektörlerin hareketlenmesi açısından belediye olarak ücret düzenlemesi işlemi yapıldığını aktaran Başkan Tezcan, Altınordu Belediye Meclisinin aldığı kararla belediye himayesinde yürütülen çeşitli iş ve işlemlerin ücretlerinde indirim yapıldığını aktardı.