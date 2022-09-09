Altınordu'da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar ile ilçe genelindeki okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getiriyor.

Altınordu Belediyesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe genelindeki tüm okullarda temizlik çalışması yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan temizlik çalışmaları ile çocukların daha güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim almaları hedefleniyor. Bu çerçevede eğitim kurumlarının bahçelerinde ve çevrelerinde ot biçme, yıkama ve bahçe temizliği çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Her eğitim öğretim yılı başında olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki tüm okullarda çalışma yürüttüklerini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Okullarımızı hazır hale getiriyoruz. Çocuklarımızın daha hijyenik bir ortamda eğitim almaları, okul bahçelerinde gönül rahatlığıyla koşup oynamaları için ilçemizdeki tüm okullarımızda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce ot biçme, yıkama, bahçe temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız sürdürülüyor. Okullarımızın fiziki ortamlarını hazırlamanın yanında belediye olarak çocuklarımızın nitelikli ve kaliteli bir eğitim almaları adına birbirinden değerli projeler yürütüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu sene de eğitime ve öğrencilerimize destek çerçevesinde önemli adımlar atacağız. Bu vesile ile eğitim ve öğretim yılına ilk adımını atacak sevgili çocuklarımıza, onların ailelerine, eğitim camiamıza, öğretmenlerimizden yöneticilerimize, yardımcı hizmetlerden okul aile birliği gönüllülerine kadar başarılı ve sorunsuz bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.