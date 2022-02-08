Altınordu'da pandemi önlemleri sıkılaştırıldı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, korona virüs vakalarındaki artış sonrası salgın önlemlerini sıkılaştırdı.

Belediye ekipleri, sokaklar, parklar ve halkın ortak kullanım alanları başta olmak üzere sıkı bir şekilde sürdürülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak, toplu taşıma minibüsleri ve okul servislerinde yeniden dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü andan itibaren hastaneler, aile sağlık merkezleri gibi sağlık kuruluşları olmak üzere, eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler, kamu kurumları ve tüm ilçede dezenfekte çalışmalarını süren ekipler, eğitim öğretimde başlayan ikinci yarıyıl nedeniyle okul servislerini de dezenfekte ediyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, salgının ilk anından bu yana temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürekli olarak sürdürdüklerini, vakaların artışa geçmesiyle bu çalışmaları detaylandırarak daha kapsamlı hale getirdiklerini söyledi. Birinci önceliklerinin halk sağlığı olduğunu kaydeden Başkan Tören, “Vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına öteden beri yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Hijyen ve dezenfeksiyon ekiplerimiz sürekli olarak bir mesai veriyor. Sömestr tatilinde okullarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı tamamlamıştık. Yine eğitim öğretimin bir yardımcı unsuru olan okul servislerimizi de öncelikle dezenfekte ediyoruz. Bunun yanında toplu taşıma araçları başta olmak üzere her alanda dezenfekte çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Halkımız bize nerede ihtiyaç duyuyorsa biz oradayız” dedi.