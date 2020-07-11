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Altınordu'da pazara gelenlere limonata ikramı

Altınordu Belediyesi sıcak yaz günlerinde üreticiler için bir uygulama daha başlattı.

Pazara gelerek ürünlerini satan üreticilere ve alış-veriş yapan vatandaşlara soğuk limonata ikramı yapıldı.


Altınordu Belediyesi kış aylarında benzer bir uygulamaya imza atan ve Geleneksel Doğal Köy Pazarı'na gelen üreticilere ve vatandaşlara çay, Osmanlı şerbeti ve ısıtıcı hizmeti sunan Altınordu Belediyesi, bu kez pazara gelenlere limonata ikramı yaptı.


Altınordu Belediyesi'nin limonata ikramını ve alınan korona virüs tedbirlerini değerlendiren vatandaşlar uygulamalardan memnun olduklarını belirttiler. Yaz aylarında sıcaklarını kedilerini etkilediğini ifade eden pazarcılara ikram edilen limonatalarla serinlediklerini vurguladılar. Üreticiler ayrıca pazarın yenilenen hali başta olmak üzere yapılan tüm çalışmalar dolayısıyla Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler.

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