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Altınordu'da Ramazan denetimleri

Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması için pazar yerlerini sıkı denetime tabi tutuyor.

Yaklaşan Ramazan ayını da dikkate alan ekipler yaşanması muhtemel yoğunluk öncesi denetimlerini arttırdı.


Vatandaşların sıklıkla bir araya geldikleri pazar yerleri Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince aralıksız denetleniyor. Denetimler kapsamında pazar yerlerinin giriş ve çıkışları turnikelerle kapatılıyor ve giriş çıkışlar kontrol altında tutuluyor. Zabıta ekipleri pazar yerinin girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor, maske kontrolü yapıyor, belediye tarafından giriş ve çıkışlara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerin dezenfekte edilmesi sağlanıyor. Pazar yerine maskesiz girilmesine izin vermeyen zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıyor.


Korona virüs salgınının önlenmesi ve yayılımının durdurulabilmesi amacıyla alınan kararlar gereği toplum sağlığı açısından denetimler yapan Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan ayını da dikkate alarak pazar yerlerinde yaşanması muhtemel yoğunluğa karşı önlem aldı.


Vatandaşlara yönelik uyarıları ve denetimlerinin yanında pazar esnafını da sıkı şekilde denetleyen zabıta ekipleri, pazar tezgâhları arasında olması gereken mesafe, sebze ve meyvelerin ellenmeden seçilmesi, esnafın maskesiz, eldivensiz satış yapmaması konularında gerekli uyarılarını ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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