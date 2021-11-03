Altınordu'da sıcak asfalt mesaisi sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde başlattığı asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bucak Mahallesi toplu yaşam alanları olan siteler bölgesinde asfalt çalışmalarında ekiplerin mesaisi sürüyor. Daha önce altyapı eksiklikleri giderilen ve zemin güçlendirmesi yapılan sokaklar baştan aşağı yenileniyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çalışmaları yerinde görmek üzere sahada incelemelerde bulunarak, çalışanlara kolaylıklar diledi. Bölge sakinleri ile de bir araya gelen Belediye Başkanı Aşkın Tören yaptığı açıklamada, “Biz, vatandaşımıza daha modern ve yaşanabilir bir Altınordu için söz verdik. İmkanlarımız dahilinde hemşehrilerimizin beklentilerini karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Eskimiş ve bütünlüğü bozulmuş sokaklarımızda yenileme çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanı sıra konut yapılaşmalarının tamamlandığı ancak alt yapısına başlanmamış yaşam alanlarının bu kronik sorunlarına da kararlı bir şekilde müdahale ederek şehrimizin standartlarını yükseltiyoruz. Altınordu'muzun yaşam kalitesini yükseltmek ve şehrimizi güzelleştirmek için, insanımızı huzurlu kılmak için tüm ekiplerimizle birlikte yoğun mesai harcıyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri ise uzun bir aranın ardından bölgede böylesine kapsamlı bir çalışmanın başladığını belirterek, teşekkürlerini ilettiler.