Altınordu'da tarihi iskele yeniden yapılıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kentin sembolleri arasında yer alan ve daha önce üzerinde bir turistik tesisin yer aldığı tarihi iskelede bir süre önce yıkım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, etap etap hayata geçireceği çalışmalarla iskeleyi şehir kimliğine yakışır bir görünüme kavuşturuyor.

Proje kapsamında 77 metre uzunluğunda 1460 metrekare iskele alanı oluşturulacak ve 180 metre uzunluğunda çelik halatlı modern korkuluklar inşa edilecek.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, iskelede çalışmaların kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Genel Sekreter Coşkun Alp, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçmiş yıllarda tahribat görmüş iskele yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. İnsanlar herhangi bir kaza olmaması adına köprüyü yenilememizi istediler. Bizde Ordumuza tarihi iskelemizi yeniden kazandıralım diye kolları sıvadık. Sahilden buraya 77 metre uzunluğunda bir iskele olacak. Şu anda derinliği 21 ile 30 metre arasında değişen, 99 adet fore kazık çalışmamız devam ediyor. Öte yandan platformdaki dolgu kalıcı değil. Makinaların alana ulaştırılması için geçici olarak bu dolgu çalışmasının yapılması gerekiyordu. İskele inşa edildikten sonra bu dolgu buradan kaldırılarak deniz tekrar eski konumuna getirilecektir. Çok şık, güzel ve emniyetli bir iskele olacak. İnsanlar şehrin hafızasını canlandırmak adına iskeleye tekrar kavuşmuş olacaklar. Ordu halkına hayırlı olsun. Çok kısa sürede burayı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız.”

Büyükşehir Belediyesi projenin ilk etabında eski iskeleyi yıkarak 15 adet 21 metre uzunluğunda kazık çaktı. 2.etabına geçilen proje kapsamında ise boyutları 21 metre ile 30 metre arasında değişen 84 adet kazık çakılacak. Kazıkların çakılabilmesi için kategorilere ayrılmamış taş dolgu yapılan alanda kazık çakma işlemi tamamlandıktan sonra dolgu boşaltılarak deniz eski haline getirilecek. İskele döşemesi ahşap kompozit deck kaplamalarla kaplanacak. 180 metre uzunluğunda çelik halatlı modern korkuluğun yapılacağı iskele aydınlatma çalışmalarının ardından modern kimliğiyle uzun yıllar Ordululara hizmet verecek.