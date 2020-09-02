İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınordu'da temizlik timi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi ‘Temizlik Timi’ vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokakların hijyeni için yürüttüğü süpürme ve özel solüsyonlu yıkama ile toplu kullanım alanlarının steril hale gelmesini sağlıyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi ‘Temizlik Timi' vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokakların hijyeni için yürüttüğü süpürme ve özel solüsyonlu yıkama ile toplu kullanım alanlarının steril hale gelmesini sağlıyor.


‘Temiz Şehir Altınordu' parolası ile kent temizliği alanında hummalı bir çalışma yürüten Altınordu Belediyesi pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte oluşturduğu ‘Temizlik Timi' vasıtasıyla da şehrin birçok noktasında süpürme ve yıkama olmak üzere iki ekiple hijyen çalışması yürütüyor.


Ekipler çalışmanın yapıldığı cadde ve sokaklarda ilk olarak süpürme işlemi gerçekleştiriyor. Süpürmenin ardından alana giren yıkama ekipleri ise çevreye zarar vermeyen özel solüsyonlarla cadde ve sokakları dezenfekte ederek steril hale getiriyor.


Şehir genelinde devam eden çalışmalarla Altınordulu'ların pandemi sürecinde ortak yaşam alanlarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.