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Altınordu'da vezneler hafta sonu açık olacak

Vatandaşların, 2018 yılı ‘emlak ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi’ 2’nci taksit ödemelerinde sorun yaşamaması için, Altınordu Belediyesi vezneleri hafta sonu da hizmet verecek.

Vatandaşların, 2018 yılı ‘emlak ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi' 2'nci taksit ödemelerinde sorun yaşamaması için, Altınordu Belediyesi vezneleri hafta sonu da hizmet verecek.


2018 yılı emlak ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi 2'nci taksit ödemelerine devam ediliyor. Her sene iki taksit halinde ödenen ve ilk taksitinin mayıs ayında ödendiği emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ile 6736-7020-7143 sayılı Yasa kapsamında borç yapılandırması yapanlar için taksit ödemeleri 30 Kasım Cuma günü mesai saatinde sona eriyor. Altınordu Belediyesi de bu kapsamda mükelleflerin vergilerini daha kolay ödemeleri ve mağdur olmamaları için veznelerini hafta sonunda da açık tutacak. 24-25 Kasım tarihlerinde açık olacak olan Altınordu Belediyesi vezneleri tam gün olarak hizmet verecek.


Altınordu Belediyesi Hizmet Binası, Altınordu Belediyesi internet adresi “www.altinordu.bel.tr” ve posta yolu ile ödenebilecek olan 2018 yılı emlak ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi 2'nci taksit ödemeleri 30 Kasım Cuma günü sona erecek.

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