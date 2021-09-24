Altınordu'da Z Kuşağı Vadisi projesi sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 9 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan ve çalışmaları süren 'Z Kuşağı Vadisi' projesinin kısa sürede tamamlanarak, hizmete açılması hedefleniyor.

Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan, kenti güçlendirecek, gençlerin, kadınların, yerli ve yabancı her kesimden insanın ilgileneceği ‘Z Kuşağı Vadisi' projesi kapsamında, Okullar caddesi araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak. Belediye tarafından hayata geçirilen çalışma ile yaklaşık 9 bin metrekare alanda yeşil alanları, meydanları, havuzları, çeşmeleri, oturma grupları, engelli şarj istasyonu, saat kulesi, yürüyüş ve engelli rampası bulunan yaya yolu ve dikey bahçesiyle hayata geçirilecek Z Kuşağı Vadisi kentin potansiyelini arttıracak. Proje kapsamında belediye, mevcut 280 metrekare olan yeşil alanı, yapılacak çalışmayla 2 bin 700 metrekareye çıkartacak ve alan ağaçlarda donatılacak. 3 adet de meydanın bulunduğu projede kapsamında, doğal taş, kestane ağacı gibi yerli malzeme kullanımına özen gösterilecek. Z Kuşağı Vadisi proje alanı içerisinde ayrıca, Altınordu Belediyesi tarafından gençler, kadınlar, engelliler ve tüm kesime hitap eden çeşitli merkezler de yer alıyor.

"İnsanlarımız burada dinlenip huzur bulacaklar"

Çalışmaların devam ettiği sosyal dönüşüm projesi Z Kuşağı Vadisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Başkan Aşkın Tören, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eksiksiz sürdürdüğümüz klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesine geçerek 'vizyonu dünya kenti Altınordu' hedefimiz doğrultusunda şehrimize değer katacak projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Biz, bu şehirde hayat var diyoruz ve sanatıyla, kültürüyle, turizmiyle geleceğini yeniden şekillendiren, hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitime katkı sunan, yeşili ve sporu da ihmal etmeyen, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, engelli ve ihtiyaç sahipleri ayırt etmeden tüm kesimleriyle bir ve beraber olacakları projemizle insanlarımız yerinde dinlenecekler ve huzur bulacaklar” dedi.

Asfalt yerine yeşil alan olacak

Proje ile asfaltı söküp ağaç diktiklerini söyleyen Başkan Tören, “Yeşil Altınordu kimliğini güçlendirecek şekilde asfaltı söküyor ağaç dikiyoruz. Bünyesinde barındırdığı bütünleyici kurumlarıyla tüm kuşakların kendilerini bulacakları bu eseri kısa sürede şehrimizin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Yaşanabilir, modern ve marka bir şehir hedefiyle canla başla çalışıyor, vizyonu dünya kenti Altınordu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.