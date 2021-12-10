Altınordu'da Z Kuşağı Vadisi projesi yükseliyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 9 bin metrekare alan üzerine inşaatı başlanan ‘Z Kuşağı Vadisi' projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan, kenti güçlendirecek, gençlerin, kadınların, yerli ve yabancı her kesimden insanın ilgileneceği ‘Z Kuşağı Vadisi' projesi kapsamında, Okullar caddesi araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak. Belediye tarafından hayata geçirilen çalışma ile yaklaşık 9 bin metrekare alanda yeşil alanları, meydanları, havuzları, çeşmeleri, oturma grupları, engelli şarj istasyonu, saat kulesi, yürüyüş ve engelli rampası bulunan yaya yolu ve dikey bahçesiyle hayata geçirilecek Z Kuşağı Vadisi kentin potansiyelini arttıracak. 3 adet de meydanın bulunduğu projede kapsamında, doğal taş, kestane ağacı gibi yerli malzeme kullanımına özen gösterilecek. Z Kuşağı Vadisi proje alanı içerisinde ayrıca, Altınordu Belediyesi tarafından gençler, kadınlar, engelliler ve tüm kesime hitap eden çeşitli merkezler de yer alıyor. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ‘Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' modelini de destekliyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, özellikle gençlerin burada kendilerini keşfedeceklerini belirterek Z Kuşağı Vadisi'nin bir sosyal kampüs hizmeti sunacağını söyledi. Başkan Tören, “Gençlerimizi bu projeyle sosyal medyadan gerçek hayata sosyal meydanımıza davet ediyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi çok önemsiyor onların kendilerini özel ve değerli hissedecekleri, kariyer planlamaları yapabilecekleri huzur ve güven içinde fiziken ve ruhen keyifli zaman geçirecekleri bir alanı inşa ediyoruz. Aslında sadece gençler değil kadınlarımız şehrimizi ziyaret eden misafirlerimiz mahalleli vatandaşlarımız için yaşanabilir bir şehrin ötesinde modern, düşünen, üreten, hayal eden, sanatıyla, kültürüyle, turizmiyle geleceğini yeniden şekillendiren, bir yönüyle de yaşam boyu öğrenme çerçevesinde eğitime katkı sunan ama yeşili sporu ve bol oksijeni de ihmal etmeyen, yaşlısıyla ve genciyle, kadınıyla ve erkeğiyle, engellisiyle ve ihtiyaç sahibiyle ve tüm kesimleriyle bir arada mutlu bir şehir inşa etmek istiyoruz. Kültür, sanat, edebiyat, müzik, eğitim, kariyer ve birçok yeniliğin ve kurumun içinde bulunduğu projemiz tüm halkımıza hizmet verecek. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.