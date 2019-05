Altınordulular aynı sofrada buluşacak

Altınordu Belediyesi tarafından Tayfun Gürsoy Parkı'nda (Ordu Lisesi karşısı) kurulacak iftar çadırında her gün ortalama bin 300 kişiye iftar verilecek.

Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarına 31 Mart sonrası hızlı başlayan Altınordu Belediyesi, gerçekleştirdiği sosyal faaliyetlerle vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Bolluğun ve bereketin eksik olmadığı, birliğin ve hoşgörünün arttığı, yardımlaşma dini İslam'ın güzelliklerini yansıtan on bir ayın sultanı Ramazan için hummalı bir çalışma sürdüren Altınordu Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Yapılan hazırlıklar kapsamında her yıl uygulanan geleneksel iftar çadırı uygulaması bu yıl da devam edecek. Bu çerçevede Ordu Lisesi karşısında bulunan Tayfun Gürsoy Parkı'nda kurulacak olan iftar çadırında ihtiyaç sahipleri, öğrenciler, nöbetçi kamu çalışanlarına ve Ordululara Ramazan ayı süresince her gün bin 300 kişilik iftar yemeği verilecek. Ramazan ayı boyunca iftar çadırının yanı sıra mahallelerdeki ihtiyaç sahipleri de belirlenerek gıda yardımları yapılacak. Bu yıl ayrıca geçmiş yıllardan farklı olarak mahalle iftarları uygulaması yapılmayacak. Kurulan iftar çadırında bir araya gelecek olan binlerce Altınordulu, kardeşlik ve dayanışma duygularını hep birlikte yaşayacak.