Altınordu'nun tarihi mahallesi estetik görünüme kavuştu

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, şehrin en yoğun yaşam alanlarından olan tarihi Zaferimilli Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalar ile bölgenin çehresini estetik bir görünüme kavuşturdu.

Altınordu Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarıyla Zaferimilli Mahallesi'nin tarihi sokaklarını yeniden ilgi odağı haline getirdi. Zaferimilli Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla yenilenen Uğurveren Sokak ile başlayan değişim ve dönüşüm, Polat Sokak ve Dr. İsmail Engin Caddesi ile devam etti. Polat Sokak ve Dr. İsmail Engin Caddesi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından başlayan üstyapı çalışmaları ile yollar ve kaldırımlar tamamen yenilendi. Estetik görünümü ve görselliği ile sokakları renklendiren begonit taşı ile döşenen tarihi sokak ve caddeler, hem sağlıklı altyapıya kavuştu, hem de şehrin yeni yüzü olmaya aday alternatif yaşam alanlarına dönüştü.

Şehir genelinde alt ve üstyapı çalışmalarını yoğun bir mesai ile sürdürdüklerini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Modern ve yaşanabilir şehir hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Zaferimilli Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz tarihi sokaklarımızdaki kent kimliği ve geleneksel dokunun yaşatılması öncelikli çalışmalar, mahallemizi yeniden şehrimizin cazibe merkezlerinden biri haline getirecek. Mahallemiz hem tarihi geçmişi hem de bugün kavuştuğu estetik ve görsel güzelliği ile yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgi odağı olacaktır diye düşünüyorum. Şehrimizin güzelliğine güzellik katacak, yaşanabilir, ulaşılabilir ve görünürlüğünü artıracak bu tür estetik dokunuşlarımız tarih kokan mahallerimizde devam edecek” dedi.

Mahallesinde tamamlanan çalışmaların ardından Zaferimilli Mahalle Muhtar Buğra Gök, mahalle sakinleri adına sokağa astığı pankart ile Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti.