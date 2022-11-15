Altınordu'nun yollara sıcak dokunuşu devam ediyor

Altınordu Belediyesi aralıksız devam eden beton yol seferberliğinin yanı sıra yoğun kullanılan güzergahlarda sıcak asfalt çalışmalarıyla da konforu şehrin her köşesine yayıyor. Sıcak asfalt programını aralıksız sürdüren Belediye ekipleri, Kökenli Mahallesi'nden sonra Yemişli Mahallesi Orta Sokak'ta bulunan, Yemişli, Çavuşlar ve Burhanettin Mahallelerini de kapsayan Orta havzayı Karayolları ve Büyükşehir yol ağına bağlayan 2000 metrelik güzergahı da sıcak asfalt konforuna kavuşturdu.

"Altınordumuzun her sokağını, her köşesini güzelleştirmeye ve modernleştirmeye kararlıyız"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 'bütün şehir, eşit hizmet' ilkesiyle hem merkezde hem kırsalda ulaşıma nitelik kazandırmak ve standardı yükseltmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirterek, "Şehrimiz her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. Buna uygun olarak kimi noktalarda yeni ulaşım ağları oluşturuyor, kimi bölgelerde de yollarımızı revize ederek ihtiyaçlara cevap verebilir hale getiriyoruz. Birçok noktada da beton yol ve sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşım ağımızı geliştirmeye ve güçlendirmeye, şehrimize ulaşılır ve erişilebilir bir kent kimliği kazandırmaya çalışıyoruz. Bütün çalışmalarımızı ulaşımda stratejik planımız ve belirlediğimiz program çerçevesinde yürütüyoruz. Tamamlanan çalışmamız hemşehrilerimize mahallelerimize ve şehrimize hayırlı olsun. Sahada özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Altınordumuzun her sokağını güzelleştirmeye ve modernleştirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.