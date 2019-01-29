Altınordu'ya 22 km'lik kaldırım

Ordu'nun Altınordu Belediyesi ulaşımda sorunları ortadan kaldıracak olan sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarına aralıksız devam ederken yaptığı 22 kilometre uzunluğunda 88 bin 500 metrekarelik baskı beton kaldırımlarla yayaların rahat hareket etmesini sağlıyor.

Altınordu Belediyesi 'modern ve yaşanabilir bir Altınordu' parolası ile 30 Mart Yerel seçimlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Alt yapıdan üst yapıya, sosyal alanlardan örnek projelere birçok alanda gerçekleştirdiği hizmetleri vatandaşın kullanımına sunan Altınordu Belediyesi ulaşım alanında yaptığı çalışmalarla da vatandaşın takdirini topluyor. Sıcak asfaltta 119 ve beton yolda 259 km'lik çalışmayı hayata geçiren Altınordu Belediyesi bu hizmetleri tamamlayan baskı beton kaldırımlarla da şehrin çehresini değiştiriyor.

Altınordu Belediyesi bu kapsamda 30 Mart yerel seçimlerinden bu yana ilçe genelinde 88 bin 500 metrekare baskı beton kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Yapımı tamamlanan ve ilerleyen günlerde devam edecek olan çalışmalarla bu rakamın daha da artması hedefleniyor.