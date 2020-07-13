Altınordu'ya modern galericiler sitesi kuruluyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, şehirde bulunan tüm galericileri bir çatı altında toplayacak oto galericiler sitesi için çalışmalar başlatıldı.

Altınordu Belediyesi model ve marka şehir Altınordu'ya yakışacak, şehirde bulunan tüm galericileri modern ve güvenli bir çatı altında toplayan sektörel bir merkez oluşturacak ‘Altınordu Belediyesi Oto Galericiler Sitesi'nde çalışmalara start verdi. Oto galericilerin bir arada olmasını zorunlu kılan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik gereği şehrin içinde kümelenen araçların kaldırılması, ikinci el oto pazarlarının şehir dışında tek bir mekânda toplanması ve sektörel bir merkez oluşturulması hedefiyle hazırlanan projenin planlama aşaması tamamlandı.

"Alış-veriş merkezi tadında bir oto galericiler sitesi olacak”

Altınordu Belediyesi Oto Galericiler Sitesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu'ya yakışan sektörel ticaret merkezi olacak ve modern şehirleşmeye katkı verecek bir projeyi daha hayata geçireceklerini söyledi. Oto galericilerin nezih ortamlarda ticaret yapacaklarını ve vatandaşların aynı alanda tüm hizmetleri alabileceklerinin altını çizen Başkan Tören, “Oto galericilerimizin daha nezih ve çağın şartlarına uygun bir ortamda ticaret yapmalarını sağlamak, ticari ve sosyal bir kompleks oluşturmak, onlara daha sağlıklı bir iş ortamı sağlamak, daha geniş kitlelere ulaşabilecekleri ticari pazar oluşturmak amacıyla hayata geçirilecek projenin hazırlık çalışmaları tamamlandı. Sektörel ticaret merkezi olacak ve modern şehirleşmeye katkı verecek Proje ile aynı zamanda vatandaşlarımız ailesiyle, çocuklarıyla birlikte gelip kapı kapı gezmeden alışveriş merkezi tadıyla, çok alternatifli, marka ve fiyat seçeneklerini bir arada bulabilecekler. Tüm yasal işlemleri yine aynı yerde gerçekleştirerek testleri yapılmış bir şekilde aracını satın alabilecekler” dedi.

Proje oto galericilere anlatıldı

Projesi hazırlanan Altınordu Belediyesi Galericiler Sitesi çalışmaları öncesi görüş ve önerileri dinlemek amacıyla şehirde bulunan oto galericilerin katılımı ile proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Altınordu Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda oto galericilere projenin detayları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Gerçekleştirilen toplantıda galericiler tarafından Altınordu Belediyesince hazırlanan proje ile ilgili olumlu görüşler paylaşıldı.

Tüm işlemler yapılabilecek

İçerisinde 60 adet galeri, noter, kafeterya, oto ekspertiz, oto yıkama, berber ve mescit bulunan ‘Altınordu Belediyesi Galericiler Sitesi' tamamlandığında Altınordu'ya değer katan modern bir mekan olacak. Proje ile ayrıca vatandaşlar araç alım-satımında tüm işlemlerini ‘Altınordu Belediyesi Galericiler Sitesi' içerisinde yapabilecek.