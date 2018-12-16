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Amatör maçı kadınlar yönetti

Ordu 1.

Amatör Küme'de mücadele eden Ulubey Belediyespor ile Korgan Belediyespor maçı, 3 kadın hakem ve 1 kadın gözlemci tarafından yönetildi.


Amatör Küme'de mücadele eden iki takım, Ulubey ilçe stadında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, 3 kadın hakem ve 1 kadın gözlemci maçı yönetti. Futbolcuların ve seyircilerin şaşırdığı durum karşısında takımlar, kıyasıya mücadele verdi. Ulubey ilçe stadında gerçekleştirilen karşılaşmada, Sibel Güngör orta hakem, Damla Ata ve Pelin Tekneci yan hakem, Meryem Şenyurt ise gözlemci olarak görev yaptı.


İl Hakemi Sibel Güngör, Damla Ata ve Pelin Tekneci, gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, güzel bir müsabaka çıkartmayı hedeflediklerini aktardılar. Kendilerine bu şansı verdikleri için teşekkür eden kadın hakemler, bu tür maçlara çıkmanın kendileri için bir gurur olduğunu ifade ettiler.


Korgan Belediyespor takım kaptanı Sertaç Biçim, “Amatörde bildiğim kadarıyla ilk kez 3 tane kadın hakemimiz yönetecek. İnşallah bunların örnekleri ileride daha da çoğalır. Kadınlarımızın olduğu her yerde renk ve güzellik vardır. Amatörü de inşallah kadınlarımız renklendirecekler” şeklinde konuştu.


Kaptan Biçim ayrıca, “Sahada biz her ne kadar erkek hakemlere mütevazi davransak da kadın hakemlerimize daha da çok dikkat edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile birlikte kadın hakemleri maç öncesi ziyaret ederek, tebrik ederek çiçek takdim etti, her iki takıma başarılar diledi.


Karşılaşma, Ulubey Belediyespor'un 11-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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