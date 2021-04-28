Ambulans helikopter, iş kazasında yaralanan işçi için havalandı

Ordu'da iş kazasında yaralanan ve bir bacağının kaybeden işçi, ilk müdahalelerin ardından ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Olay, Kabadüz ilçesine bağlı Yokuşdibi Mahallesi'nde dün meydana geldi. İş kazası sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki Fatih Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sol bacağı diz altından ampute olan Kaya'nın durumunun ciddileşmesi üzerine, tam donanımlı hastaneye gitmesi gerektiği yönünde karar alındı. Ankara Şehir Hastanesi'ne gitmesine karar verilen Kaya'nın ulaşımı için, 112 ambulans helikopter ekibine bilgi verildi. Samsun'dan gelen ambulans helikopter 19 Eylül Stadyumu'na iniş yaparken, hasta vatandaş ise 112 acil servis ambulansı ile stadyuma ulaştırıldı.

Hastayı alan ambulans helikopter Ankara Şehir Hastanesi'ne ulaştırılmak üzere yola çıktı.