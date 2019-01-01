Ambulansta doğdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2019 yılının ilk çocuğu ambulansta dünyaya geldi.

Ordu'nun Akkuş nüfusuna kayıtlı Fatih Özdemir (27) ve Esme Özdemir (21) ailesinin 3. erkek çocuğu Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi'nde ambulans içerisinde dünyaya geldi.

Mutlu olduğunu söyleyen Baba Fatih Özdemir,"Sabah saat 09:30 sıralarında eşim doğum olacağını söyledi. Bizde o sırada ambulansı aradık. Tekkiraz Mahallesi'nde ambulans içerisinde doğum gerçekleşmiş. Şu an çok mutluyum. İsmine henüz karar vermedik. İsmini eşimle beraber vermeyi düşünüyoruz "dedi.

Anneanne Bahar Özdemir ise," Bizlerde mutluyuz. Kızım 3. defa doğumunu yaptı. Şaşkınız ambulans içerisinde olduğu için. Yeni yılda yeni torunumuza oldu. Allah herkese nasip etsin"diye konuştu.

Ünye Devlet Hastanesi'nde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebeğe önümüzdeki günlerde anne ve babasının kararıyla isim verileceği öğrenildi.