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Amca-yeğen 4 saat arayla kalp krizinden öldü

Ordu’da 4 saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonrası hayatını kaybeden amca ve yeğen son yolculuğuna birlikte uğurlandı.

Ordu'da 4 saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonrası hayatını kaybeden amca ve yeğen son yolculuğuna birlikte uğurlandı.


Çamaş Giden Mahallesi'nde ilk önce Muharrem Uçamaz kalp krizi sonucu haşatını kaybetti. Muharrem'in ölümünün üzerinden 4 saat geçmişti bu kez amcası Hayri Uçamaz kalp kriz geçirdi. Hayri Uçamaz da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Son yolculuğa birlikte çıkan amca yeğenin tabutları cenaze namazları için yan yana konuldu. Amca yeğen aile mezarlığında toprağa verildi.

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