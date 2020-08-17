‘Ana tanrıca Kibele'nin bulunduğu Kurul'da kazılar başlıyor

Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip Kurul Kalesi'nde kazılar yeniden başlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sürdürülen kazılarda Türkiye'de tahtında oturan ilk ‘Ana Tanrıça Kybele' heykelinin bulunduğu Kurul Kalesi'nde kazı çalışmaları bu yıl da devam edecek.

2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmaları, Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 5'i arkeolog olmak üzere 18 kişilik ekip tarafından sürdürülecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazılarda ortaya çıkarılan arkeolojik veriler, bölgenin önemli bir çekim merkezi haline gelmesini sağladı. 2 bin 300 yıllık tarihin gün yüzüne çıkarılması için sürdürülen kazı çalışmalarında önemli eserler ortaya çıkarıldı.

Tarih gün yüzüne çıkıyor

Yapılan kazılarda en önemli tarihi eser olarak tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda 2 bin 100 yıllık ‘Ana Tanrıça Kybele' heykeli ile ‘Bereket Tanrıları Dionyss ve Pan' heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan ‘Riton' bulundu. 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçaları bulundu.

Kazılarda 10. yıl

Ordu merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan sivri bir kaya üzerine kurulmuş Kurul Kalesi kazılarında 10. seneye girildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Kurul Kalesi'nde kazılar bu yıl 4,5 ay sürecek. Her yıl ortaya çıkarılan eserlerle dikkatleri üzerine çeken Kurul Kalesi'nde bu yıl hangi eserlere ulaşılacağı merak uyandırıyor.