Antika e?yalara dayanamad?, i? yerini m?zeye ?evirdi

Ordu'nun ?nye il?esinde ya?ayan antika merakl?s? i? adam? Zekai G?? kullan?lmayan eski e?yalar? ve aletleri biriktirerek i? yerini m?ze haline ?evirdi.

Kar??yaka Mahallesi'nde bulunan i? yerinde babas?ndan kalma e?yalar? merak ederek onlar? biriktirme karar? alan 47 ya??ndaki Zekai G??, i? yerinin b?y?k bir b?l?m?n? antika e?yalarla doldurarak m?ze haline ?evirdi. G??'?n adeta bu merak? ?evredekilerin de ?a?k?nl???na yol a?arken i? yerine gelen ziyaret?ilerin ise en ?ok m?ze ziyareti i?in geldi?i ??renildi.

?? yerinde baz?lar?n? tan?d?klar?ndan temin ederek, baz?lar?n? da eski k?lt?re sahip ??kmak ve korumak ad?na sat?n alarak toplad??? antika e?yalarla dolduran Zekai G??, ilk olarak babadan kalma baz? antikalarla bu meraka ba?lad???n?, daha sonra zamanla merak?n?n artt???n? ve toplad??? antikalar?n neredeyse i? yerine s??maz hale geldi?ini belirtti.

"Nerede eski e?ya g?rsem gidip al?yorum"

Eski e?yalar? merak ederek her yerden toplad???n? s?yleyen Zekai G??, "Babam?n, dedemin ve dedemin babas?n?n kulland??? b?y?klerden kalma k?yde kulland?klar? eserler vard?. Onlar? babam eski binas?nda, k?ydeki evinde sergiliyordu. Daha sonra biz bu evi y?k?p yerine ba?ka bir ev yapmak zorunda kald?k. O esnada babam bu eski e?yalar? k?yde bir yerde sergiliyordu. Bende babama bunu bizim i? yerimize g?t?relim. Orada bir yer yapal?m, orda sergileyelim diye s?yledim. Babam da ikna oldu. Daha sonra bu e?yalar? buraya getirdik ve burada sergilemeye ba?lad?k" dedi.

"150 ve 300 y?ll?k antika e?yalar?m?z var"

?? yerinde eski antikalar?n ?ok oldu?unu s?yleyen G??, "Her g?n buraya gelen arkada?lar var. E?inden dostundan buray? duyan herkes g?rd?klerinde hayran kal?yor. 300 y?ll?k, 150 y?ll?k malzemelerimiz var. Herkesin gelip g?rmesini tavsiye ediyoruz. M?zemizin i?inde yakla??k 150 par?a malzememiz var. Ama biz bunu daha ileri do?ru g?t?rece?iz? diyerek s?zlerini tamamlad?.